«Локомотив» разгромил команду болельщиков, Смолов забил паненкой

Футболисты московского «Локомотива» провели товарищеский матч с командой болельщиков.
Встреча прошла на домашней арене красно-зеленых и завершилась со счетом 4:0.
Отметим, что продолжительность игры составила 30 минут, а четвертый гол красно-зеленых забил российский нападающий Федор Смолов. От отличился ударом паненки.
В новом сезоне обладатель Кубка России сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, а в первом туре РПЛ «Локо» встретится на домашней арене с «Рубином». Начало поединка – 20.00 мск.
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