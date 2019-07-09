«Локомотив» разгромил команду болельщиков, Смолов забил паненкой - Советский спорт
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09 июля 2019 22:10ФутболГичунцев Артур

«Локомотив» разгромил команду болельщиков, Смолов забил паненкой

В минувшем сезоне подопечные Юрия Семина заняли второе место в таблице РПЛ.

Футболисты московского «Локомотива» провели товарищеский матч с командой болельщиков.

Встреча прошла на домашней арене красно-зеленых и завершилась со счетом 4:0.

Отметим, что продолжительность игры составила 30 минут, а четвертый гол красно-зеленых забил российский нападающий Федор Смолов. От отличился ударом паненки.

В новом сезоне обладатель Кубка России сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, а в первом туре РПЛ «Локо» встретится на домашней арене с «Рубином». Начало поединка – 20.00 мск.

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