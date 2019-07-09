Василий Кикнадзе: Баринов стал серьезным усилением для «Локомотива» Российский футболист продлил соглашение с клубом на четыре года.

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал продление контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.

«Считаю, что продление контракта – это не только важный этап в биографии нашего воспитанника, но и важный шаг для клуба.

Баринов – основополагающий футболист в нынешнем составе. Мы очень рады, что в команде играет много молодых воспитанников. В последнее время Дмитрий стал серьезным усилением «Локомотива». Я рад, что мы продлили наши отношения. Большой шаг вперед сделан. Надеюсь, это положительно скажется на развитии клуба и самого футболиста. Поздравляю», – заявил функционер, чьи слова приводит официальный сайт клуба.