Василий Кикнадзе: Баринов стал серьезным усилением для «Локомотива»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал продление контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.
«Считаю, что продление контракта – это не только важный этап в биографии нашего воспитанника, но и важный шаг для клуба.
Баринов – основополагающий футболист в нынешнем составе. Мы очень рады, что в команде играет много молодых воспитанников. В последнее время Дмитрий стал серьезным усилением «Локомотива». Я рад, что мы продлили наши отношения. Большой шаг вперед сделан. Надеюсь, это положительно скажется на развитии клуба и самого футболиста. Поздравляю», – заявил функционер, чьи слова приводит официальный сайт клуба.
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