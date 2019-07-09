«ПСЖ» не собирается менять Неймара на Коутиньо и Дембеле Суммарная стоимость обоих футболистов составляет 275 млн евро.

Руководство «Барселоны» продолжает переговоры с «ПСЖ» о возвращении нападающего сборной Бразилии Неймара.

Как сообщает Marca, чемпион Испании предложил французскому клубу обмен. После трансфера Неймара на «Камп Ноу» в Париж отправятся два полузащитника – француз Усман Дембеле и бразилец Филиппе Коутиньо.

Отмечается, что «ПСЖ» ответил отказом, поскольку хочет получить за своего форварда 222 млн евро.

Добавим, что в 2017 году Неймар покинул каталонский клуб и перебрался в лигу 1 именно за эту сумму.