«ПСЖ» не собирается менять Неймара на Коутиньо и Дембеле

Руководство «Барселоны» продолжает переговоры с «ПСЖ» о возвращении нападающего сборной Бразилии Неймара.
Как сообщает Marca, чемпион Испании предложил французскому клубу обмен. После трансфера Неймара на «Камп Ноу» в Париж отправятся два полузащитника – француз Усман Дембеле и бразилец Филиппе Коутиньо.
Отмечается, что «ПСЖ» ответил отказом, поскольку хочет получить за своего форварда 222 млн евро.
Добавим, что в 2017 году Неймар покинул каталонский клуб и перебрался в лигу 1 именно за эту сумму.
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