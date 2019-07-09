Гендиректор «Локомотива» озвучил трансферный бюджет на это лето - Советский спорт
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09 июля 2019 22:40ФутболЗетилов Игорь

Гендиректор «Локомотива» озвучил трансферный бюджет на это лето

В новом сезоне команде предстоит сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе обозначил позицию клуба по приглашению новых футболистов в летнее межсезонье.

«Больше семи млн евро на трансферы мы потратить не можем. После покупок Мурило и Живоглядова осталось три. Они до конца недели могут быть потрачены», – заявил функционер «Советскому спорту».

Напомним, бразилец Мурило перешел в команду Юрия Семина из «Крузейро», а российский защитник Дмитрий Живголядов до переезда в Москву выступал в составе «Уфы».

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