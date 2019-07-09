Гендиректор «Локомотива» озвучил трансферный бюджет на это лето

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе обозначил позицию клуба по приглашению новых футболистов в летнее межсезонье.
«Больше семи млн евро на трансферы мы потратить не можем. После покупок Мурило и Живоглядова осталось три. Они до конца недели могут быть потрачены», – заявил функционер «Советскому спорту».
Напомним, бразилец Мурило перешел в команду Юрия Семина из «Крузейро», а российский защитник Дмитрий Живголядов до переезда в Москву выступал в составе «Уфы».
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