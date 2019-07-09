Гендиректор «Локомотива»: В прошлом году клуб заработал 500 млн рублей

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о финансовых целях столичного клуба.
«В прошлом году за клуб заработал 500 млн рублей. Я поставил задачу зарабатывать 2 миллиарда. Это – вопрос выживаемости клуба», – заявил функционер «Советскому спорту».
В минувшем сезоне команда Юрия Семина выиграла Кубок России, а также пробилась в Лигу чемпионов, заняв второе место в таблице РПЛ.
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