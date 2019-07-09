Лондонский «Арсенал» назначил Эду техническим директором клуба (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 июля 2019 23:17ФутболГичунцев Артур

Лондонский «Арсенал» назначил Эду техническим директором клуба (фото)

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 9 июля, бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эду вернулся в столичный клуб.

Отмечается, что он занял пост технического директора и будет заниматься координацией тренерского штаба, скаутингом и подбором игроков в академию клуба.

Напомним, Эду выступал за «канониров» с 2001 по 2005 год. За это время он помог команде выиграть АПЛ (два раза).

30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
09/07 13:05Футбол
Лука Джорджевич: Лунев еще не раз докажет, что он – топ-голкипер24-летний черногорский нападающий после двух ярких сезонов в аренде в «Арсенале», похоже, получит новый шанс в «Зените».
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
08/07 22:59Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
09/07 22:39Футбол
Борис Ротенберг: Я только закончил пить антибиотикиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин и несколько игроков его команды ответили на вопросы болельщиков.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
09/07 18:41Футбол
Меньше пива, меньше болельщиков. Что смущает в новостях из РПЛГлавный редактор «Советского спорта» после новой порции решений и заявлений из недр РПЛ задает само собой напрашивающиеся вопросы.
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
02/07 21:15Теннис
Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы рукиПропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
03/07 19:00Хоккей
«Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубамКлубные медиа «Флориды» и «Рейнджерс» не замолкают ни на секунду, встречая дорогих гостей Сергея Бобровского и Артемия Панарина.
08/07 21:56Футбол
Алексей Сафонов: История Сутормина напомнила, как загребал игроков хоккейный ЦСКАИзвестный футбольный агент прокомментировал главные трансферные новости и, конечно, самый обсуждаемый переход Алексея Сутормина – сначала из «Оренбурга» в «Рубин» и почти сразу же оттуда в «Зенит».
03/07 17:00Хоккей
В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб.
03/07 08:15Хоккей
Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок СтэнлиПанарин сделал неправильный выбор.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
Новости
23:55 Футбол Георгий Джикия: В ближайшие дни сформируем костяк «Спартака»
23:47 Футбол Василий Кикнадзе: Гилерме покинет «Локомотив». У него есть предложение от московского клуба
23:35 Ковалев отклонил очередное предложение о бое с Альваресом
23:21 Футбол Полузащитник «Рубина» Шекари вернулся в чемпионат Ирана (фото)
23:17 Футбол Лондонский «Арсенал» назначил Эду техническим директором клуба (фото)
22:57 Футбол Гендиректор «Локомотива»: В прошлом году клуб заработал 500 млн рублей
22:53 Легкая атлетика Россиянин Иванюк выиграл международный турнир, показав лучший результат в мире
22:40 Футбол Гендиректор «Локомотива» озвучил трансферный бюджет на это лето
22:37 Футбол «ПСЖ» не собирается менять Неймара на Коутиньо и Дембеле
22:23 Футбол Василий Кикнадзе: Баринов стал серьезным усилением для «Локомотива»
22:10 Футбол «Локомотив» разгромил команду болельщиков, Смолов забил паненкой
21:56 Футбол Юрий Семин – о шансах «Локо» в Лиге чемпионов: Это трудный вопрос
21:48 Футбол Гилерме: Мечтаю закончить карьеру в «Локомотиве», но клуб должен прилагать усилия
21:47 Футбол «Реал» подписал четырехлетний контракт с компанией Telefónica
21:44 ММА Штырков после ухода из UFC получил двухлетнюю дисквалификацию
21:31 Футбол Габулов объявил о создании футбольного клуба «Алания Владикавказ»
21:21 Футбол Баринов продлил контракт с «Локомотивом»
21:17 Футбол «Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс» в матче квалификации Лиги Европы
21:02 Хоккей Кудашов сменит Воробьева на посту главного тренера СКА
20:58 Футбол Сын Зидана перешел в «Расинг» (фото)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика