Лондонский «Арсенал» назначил Эду техническим директором клуба (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 9 июля, бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эду вернулся в столичный клуб.

Отмечается, что он занял пост технического директора и будет заниматься координацией тренерского штаба, скаутингом и подбором игроков в академию клуба.

Напомним, Эду выступал за «канониров» с 2001 по 2005 год. За это время он помог команде выиграть АПЛ (два раза).