Лондонский «Арсенал» назначил Эду техническим директором клуба (фото)

Сегодня, 9 июля, бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эду вернулся в столичный клуб.
Отмечается, что он занял пост технического директора и будет заниматься координацией тренерского штаба, скаутингом и подбором игроков в академию клуба.
Напомним, Эду выступал за «канониров» с 2001 по 2005 год. За это время он помог команде выиграть АПЛ (два раза).
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