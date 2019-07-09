Василий Кикнадзе: Гилерме покинет «Локомотив». У него есть предложение от московского клуба

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, как обстоят дела с продлением контракта голкипера сборной России Маринато Гилерме.
«Мы не готовы повторить предложение, которое ему сделал другой московский клуб. Мы хотим продлить с ним контракт по схеме «1+1». Хороший, крепкий контракт. Другой клуб хочет его сейчас. Сейчас мы его не отдадим. Скорее всего, Гиля останется до 31 декабря и потом уйдет», – цитирует функционера Sport24.ru.
Напомним, голкипер перешел в «Локомотив» в августе 2007 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» за 1,25 млн евро. С тех пор он провел за московский клуб 288 матчей, пропустив 275 мячей.
Действующий контракт вратаря с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2019 года.
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