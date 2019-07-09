Георгий Джикия: В ближайшие дни сформируем костяк «Спартака» - Советский спорт
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09 июля 2019 23:55ФутболГичунцев Артур

Георгий Джикия: В ближайшие дни сформируем костяк «Спартака»

Сегодня, 9 июля, российский футболист стал капитаном красно-белых.

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился эмоциями после получения капитанской повязки в московском «Спартаке».

Отметим, что вице-капитаном столичного клуба назначен полузащитник Роман Зобнин.

«В ближайшие дни обязательно соберемся, сформируем костяк команды, скажем пару слов молодым. Мы вместе с Ромой справимся. Понятно, что теперь нужно будет следить за тем, что и когда говорить. Но капитанская повязка не изменит меня как человека.

Я такой, какой есть. Думаю, что я правильно веду себя в коллективе и в разговорах с болельщиками. И останусь таким же», – цитирует защитника Sport24.ru.

Джикия стал футболистом красно-белых в январе 2017 года. За два с половиной сезона на его счету 68 матчей, три гола и четыре результативные передачи.

Ранее «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым, который был капитаном красно-белых с 2016 года.

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