Представители «Интера» приедут в Англию для переговоров о трансфере Лукаку «Манчестер Юнайтед» хочет получить за форварда 75 миллионов фунтов.

«Интер» намерен ускорить переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере форварда Ромелу Лукаку в связи с появлением информации об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».

Как сообщает Sky Sports, представители «нерадзурри» должны на этой неделе прилететь в Англию для обсуждения возможности приобретения 26-летнего бельгийца.

Известно, что «Манчестер Юнайтед» хочет получить за нападающего 75 миллионов евро.

Напомним, Лукаку выступает за манкунианцев с 2017 года. За два сезона он провел за команду 96 матчей, в которых забил 42 гола и сделал 13 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Добавим, что сейчас форвард готовится в составе «Манчестер Юнайтед» к сезону в Австралии.