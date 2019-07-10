Дмитрий Комбаров: Адаптировался в «Крыльях» очень быстро – в аэропорту, когда вылетали на сбор Бывший защитник «Спартака» продолжает карьеру в «Крыльях Советов».

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о переходе в самарский клуб и оценил работу команды на сборе в Австрии.

«Очень рад, что подписал здесь контракт и продолжаю карьеру, – сказал 32-летний игрок обороны. – «Крылья Советов» – хорошая команда. (Самара) – большой город, болельщики любят футбол. Некоторые ребята были уже знакомы. Плюс у меня друзья живут в Самаре, так что знаком с городом.

Адаптировался очень быстро, можно сказать, в аэропорту, когда вылетали на сбор. Команда хорошо меня приняла. В таком же ключе будем работать и дальше.

Первые два контрольные матча были не готовы физически, поэтому и результата не было, и игры не показали. Но в конце (сбора) уже набрали форму, показывали неплохую игру, получались неплохие комбинации – вырисовывалась картина того, что требует тренер. Продуктивно поработали – теперь должны показать это в сезоне».

Напомним, Комбаров перешел в «Крылья Советов» после девяти лет, проведенных в «Спартаке».

В первом туре нового чемпионата 14 июля «Крылья Советов» сыграют дома с ЦСКА. Матч на «Самара Арене» начнется в 16:30 (мск).