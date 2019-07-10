Паредес включен в символическую сборную Кубка Америки - Советский спорт
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10 июля 2019 11:05ФутболЛипкин Антон

Паредес включен в символическую сборную Кубка Америки

В команде пять бразильцев.

Опубликована символическая сборная Кубка Америки, который в воскресенье завершился в Бразилии победой хозяев турнира. Самое большое представительство – у пентакампеонов (пять человек).

Символическая сборная Кубка Америки:
вратарь: Алисон (Бразилия);
защитники: Дани Алвес (Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Тиаго Силва (Бразилия), Мигель Трауко (Перу);
полузащитники: Артур (Бразилия), Леандро Паредес (Аргентина), Артуро Видаль (Чили);
форварды: Хамес Родригес (Колумбия), Эвертон (Бразилия), Паоло Герреро (Перу).

Напомним, в финале турнира Бразилия нанесла поражение Перу (3:1), а в матче за третье место Аргентина обыграла Чили (2:1).

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