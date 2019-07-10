Оле-Гуннар Сульшер: У Погба золотое сердце, у нас нет необходимости продавать игроков - Советский спорт
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10 июля 2019 11:24ФутболЛипкин Антон

Оле-Гуннар Сульшер: У Погба золотое сердце, у нас нет необходимости продавать игроков

Француз начал подготовку к сезону в составе «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о ситуации с возможным уходом из клуба полузащитника Поля Погба.

«Мы «Манчестер Юнайтед», и у нас нет необходимости продавать игроков, – приводит ESPN слова норвежца. – У нас нет никаких предложений от других клубов. Поль никогда не отделялся от команды. Он всегда выкладывается изо всех сил. И кроме этого, мне больше нечего сказать.

Это все агентские разговоры, которые идут постоянно. Как я сказал, у нас нет никаких предложений.

Он отличный профессионал, и у него золотое сердце. Лингард и он прогуливались тут вчера, а все это было преподнесено как стычка между ними. Я знаю, что вы здесь, чтобы продавать газеты и истории, но они все профессионалы».

Напомним, 26-летний Погба отправился с командой в предсезонное турне в Австралию. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать чемпиона мира в «Реал» или «Ювентус», но перед этим намерен найти ему замену.

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