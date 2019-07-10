Головин стал блондином (фото) - Советский спорт
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10 июля 2019 12:42ФутболЛипкин Антон

Головин стал блондином (фото)

Полузащитник «Монако» сменил имидж.

Полузащитник «Монако» Александр Головин предстал в новом имидже на первой для себя тренировке в новом сезоне. 23-летний игрок сборной России покрасил волосы и стал блондином.

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🔙 to training ✔️ 👉 @alex_golovin17 👉 @kamilglik25 👉 @nc22back 🔴⚪️

Публикация от AS Monaco 🇲🇨 (@asmonaco)

Накануне «Монако» сообщил о том, что Головин присоединился к команде и начал подготовку к новому сезону. Как и другим игрокам, выступавшим в июне за национальные сборные, монегаски предоставили российскому полузащитнику дополнительные дни отпуска.

Предстоящий сезон станет вторым для Головина в «Монако». За первый год во Франции он провел 35 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

В первом туре нового чемпионата «Монако» сыграет 10 августа дома с «Лионом».

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