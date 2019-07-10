Головин стал блондином (фото)

Полузащитник «Монако» Александр Головин предстал в новом имидже на первой для себя тренировке в новом сезоне. 23-летний игрок сборной России покрасил волосы и стал блондином.
Накануне «Монако» сообщил о том, что Головин присоединился к команде и начал подготовку к новому сезону. Как и другим игрокам, выступавшим в июне за национальные сборные, монегаски предоставили российскому полузащитнику дополнительные дни отпуска.
Предстоящий сезон станет вторым для Головина в «Монако». За первый год во Франции он провел 35 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
В первом туре нового чемпионата «Монако» сыграет 10 августа дома с «Лионом».
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