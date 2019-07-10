Пентек взял в «Милане» номер ван Бастена, Баджо, Индзаги и Луиса Адриано

Форвард «Милана» Кшиштоф Пентек сменил игровой номер. В новом сезоне 24-летний поляк будет выступать под «девяткой».
Напомним, Пентек перешел в «Милан» в январе из «Дженоа» за 35 миллионов евро и до конца сезона играл под 19-м номером.
Ранее под девятым номером за «Милан» играли такие игроки, как Джанлуиджи Лентини (1992-1993), Марко ван Бастен (1988-1993), Деян Савичевич (1992-1993), Роберто Донадони (1987-1994), Жан-Пьер Папен (1992-1994), Флорин Рэдучою (1993-1994), Звонимир Бобан (1992-1995), Роберто Баджо (1995-1996), Патрик Клюйверт (1997-1998), Джордж Веа (1995-2000), Филиппо Индзаги (2001-2012), Алешандре Пато (2012-2013), Фернандо Торрес (2014-2015), Луис Адриано (2015-2016), Андре Силва (2017-2018) и Гонсало Игуаин (2018-2019).
Напомним, в 21 матче за «Милан» Пентек забил 11 голов и сделал одну результативную передачу. Всего же за первый сезон в Италии на его счету 30 голов в 42 матчах.
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