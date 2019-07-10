Карло Анчелотти: Не знаю, перейдет ли Родригес в «Наполи», но надеюсь на это

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал возможный переход в команду полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
«Не знаю, перейдет ли он, но мы надеемся на это, – приводит Football Italia слова Анчелотти. – Я знаю его очень хорошо. Он может играть на всех позициях в середине поля. Я использовал его на левом фланге, в качестве «десятки» и даже справа. Его место на поле не станет проблемой. Он может приспособиться и играть на многих позициях.
Что касается десятого номера? Главное, чтобы он играл за «Наполи», а его номер не так важен. Однако ему понадобятся время и терпение».
Напомним, 27-летний колумбиец выступал под руководством Анчелотти в «Реале» и «Баварии».
Родригес вернулся в «Реал» после того, как провел два сезона в аренде в «Баварии». Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
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