Карло Анчелотти: Не знаю, перейдет ли Родригес в «Наполи», но надеюсь на это - Советский спорт
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10 июля 2019 13:49ФутболЛипкин Антон

Карло Анчелотти: Не знаю, перейдет ли Родригес в «Наполи», но надеюсь на это

Колумбиец играл у итальянца в «Реале» и «Баварии».

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал возможный переход в команду полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

«Не знаю, перейдет ли он, но мы надеемся на это, – приводит Football Italia слова Анчелотти. – Я знаю его очень хорошо. Он может играть на всех позициях в середине поля. Я использовал его на левом фланге, в качестве «десятки» и даже справа. Его место на поле не станет проблемой. Он может приспособиться и играть на многих позициях.

Что касается десятого номера? Главное, чтобы он играл за «Наполи», а его номер не так важен. Однако ему понадобятся время и терпение».

Напомним, 27-летний колумбиец выступал под руководством Анчелотти в «Реале» и «Баварии».

Родригес вернулся в «Реал» после того, как провел два сезона в аренде в «Баварии». Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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