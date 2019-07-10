В колонии Кокорина и Мамаева совершен побег В тюрьме, где отбывают срок нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, был совершен побег.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Baza, из исправительной колонии, которая находится в Белгородской области, сбежали сразу двое заключенных. Отмечается, что оба мужчины были осуждены по статье 228 («незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и сбежали через отверстие в заборе.

Напомним, что в октябре футболисты в компании брата Кокорина – Кирилла и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина на 1 год и 6 месяцев тюремного заключения, а Мамаева – на 1 год и 5 месяцев.