Анзор Кавазашвили: Приход Гилерме в «Спартак» внесет еще большую неразбериху

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на возможный переход в команду Олега Кононова вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.
«Ситуация с вратарями в «Спартаке» – отдельный вопрос. Ни Селихов, ни Максименко не являются твердым первым номером. Приход Гилерме внесет еще большую неразбериху в выборе голкипера. А если травма? Никто не будет ждать его восстановления. Если он потеряет место в основе, то потеряет место и в сборной, а это сомнительная перспектива. Если это действительно его инициатива, то подобное решение – самое глупое в карьере Гилерме», – цитирует Кавазашвили «Чемпионат».
Ранее гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что предложенный контракт не устроил 33-летнего бразильца. У вратаря есть предложение от другого столичного клуба, куда он отправится в декабре 2019 года.
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