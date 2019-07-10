Анзор Кавазашвили: Приход Гилерме в «Спартак» внесет еще большую неразбериху - Советский спорт
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10 июля 2019 17:20ФутболГичунцев Артур

Анзор Кавазашвили: Приход Гилерме в «Спартак» внесет еще большую неразбериху

Этим летом красно-белые подписали контракт с вратарем «Ромы» Андреа Романьоли.

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на возможный переход в команду Олега Кононова вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.

«Ситуация с вратарями в «Спартаке» – отдельный вопрос. Ни Селихов, ни Максименко не являются твердым первым номером. Приход Гилерме внесет еще большую неразбериху в выборе голкипера. А если травма? Никто не будет ждать его восстановления. Если он потеряет место в основе, то потеряет место и в сборной, а это сомнительная перспектива. Если это действительно его инициатива, то подобное решение – самое глупое в карьере Гилерме», – цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Ранее гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что предложенный контракт не устроил 33-летнего бразильца. У вратаря есть предложение от другого столичного клуба, куда он отправится в декабре 2019 года.

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