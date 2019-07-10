Бывший президент «Локомотива» раскритиковал руководство за ситуацию с Гилерме Ранее генеральный директор клуба Василий Кикнадзе заявил, что стороны не смогли договориться о новом контракте.

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что столичный клуб обязан сохранить голкипера Маринато Гилерме.

«Считаю, что генеральный директор Кикнадзе неправ. Клуб должен сделать все, чтобы Гилерме остался. Я знаю, что этот футболист никогда не будет ставить завышенных требований. Он предан «Локомотиву».

Гилерме пришел к нам 19-летним мальчишкой и два года не мог играть, потому что два раза подряд рвал «кресты». Когда я работал в «Локо», многие говорили мне: «Да брось ты, расторгните с ним контракт. Толку не будет». И только один человек, Виктор Тищенко, сказал: «Не верьте никому, давайте подождем. Это будет большой вратарь». И вот, мы дождались», – цитирует Наумова Sportbox.ru.

По информации СМИ, 33-летний бразилец является трансферной целью московского «Спартака».