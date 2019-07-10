Тульский «Арсенал» подписал двух полузащитников сборной Замбии

Как сообщает пресс-служба тульской команды, соглашения с клубом заключили полузащитники Ламек Банда и Кингс Кангва.
Сроки действия контракта не разглашаются.
Отмечается, что Банда будет выступать под 29 номером, а Кангва – под 25.
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