Бекао подписал пятилетний контракт с «Удинезе» Бразильский защитник Родриго Бекао официально стал игроком «Удинезе».

Как сообщает пресс-служба итальянской команды, 23-летний защитник подписал с клубом контракт до 30 июня 2024 года.

Напомним, что ЦСКА арендовал Бекао у бразильского клуба «Байя» летом прошлого года на один сезон с опцией дальнейшего выкупа, однако не смог договориться с защитником об условиях нового личного контракта.

Добавим, что Бекао провел 36 матчей за ЦСКА в прошлом сезоне во всех турнирах и заработал десять желтых карточек.

Как сообщает портал Transfermarkt, покупка обошлась «Удинезе» в 1,6 миллиона евро.