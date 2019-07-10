Бекао подписал пятилетний контракт с «Удинезе» - Советский спорт
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10 июля 2019 18:04Футбол

Бекао подписал пятилетний контракт с «Удинезе»

Бразильский защитник Родриго Бекао официально стал игроком «Удинезе».

Как сообщает пресс-служба итальянской команды, 23-летний защитник подписал с клубом контракт до 30 июня 2024 года.

Напомним, что ЦСКА арендовал Бекао у бразильского клуба «Байя» летом прошлого года на один сезон с опцией дальнейшего выкупа, однако не смог договориться с защитником об условиях нового личного контракта.

Добавим, что Бекао провел 36 матчей за ЦСКА в прошлом сезоне во всех турнирах и заработал десять желтых карточек.

Как сообщает портал Transfermarkt, покупка обошлась «Удинезе» в 1,6 миллиона евро.

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