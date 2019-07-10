«Барселона» хочет воспользоваться конфликтом Неймара с руководством «ПСЖ» Об этом сообщает Marca.

Представители «Барселоны» не хотят платить «ПСЖ» за переход нападающего Неймара 222 млн евро.

Согласно источнику, максимальная сумма, которую готов заплатить чемпион Испании – 200 млн евро. Отмечается, что каталонский клуб не будет торопиться с завершением сделки.

На этой неделе стало известно, что бразилец не прибыл в расположение команды для подготовки к сезону. «ПСЖ» выступил с заявлением, отметив, что игрок будет оштрафован.

«Барселона», в свою очередь, хочет подождать до следующего понедельника. На «Камп Ноу» считают, что футболист снова не явится на тренировку, что снизит его трансферный ценник, а также повлияет на руководство клуба.

Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 млн евро.