«Барселона» хочет воспользоваться конфликтом Неймара с руководством «ПСЖ»

Представители «Барселоны» не хотят платить «ПСЖ» за переход нападающего Неймара 222 млн евро.
Согласно источнику, максимальная сумма, которую готов заплатить чемпион Испании – 200 млн евро. Отмечается, что каталонский клуб не будет торопиться с завершением сделки.
На этой неделе стало известно, что бразилец не прибыл в расположение команды для подготовки к сезону. «ПСЖ» выступил с заявлением, отметив, что игрок будет оштрафован.
«Барселона», в свою очередь, хочет подождать до следующего понедельника. На «Камп Ноу» считают, что футболист снова не явится на тренировку, что снизит его трансферный ценник, а также повлияет на руководство клуба.
Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 млн евро.
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