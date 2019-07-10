Эриксен может заменить Погба в «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Юнайтед» определил датского хавбека Кристиана Эриксена как игрока, способного заменить заменит Поля Погба, если француз решит покинуть клуб этим летом.

Как сообщает Evening Standard, Погба в текущее трансферное окно рассчитывает перебраться в мадридский «Реал», а Эриксен ранее выразил желание этим летом покинуть «Тоттенхэм».

По информации издания, датчанин занимает первое место в списке «Манчестер Юнайтед», чтобы компенсировать возможный переход Погба.

Отмечается, что за трансфер 27-летнего датского полузащитника лондонский клуб потребует порядка 90 миллионов евро.

Ранее президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви согласился продать игрока в «Реал» за 113 миллионов евро, однако испанский клуб не захотел платить за трансфер более 70 миллионов, не смотря на то, что на переходе настаивал главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.

Действующий контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2020 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 85 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний датский полузащитник провел 51 встречу за «Тоттенхэм» во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и 17 голевых передач.