Воспитанник «Локомотива» перешел в «Ростов» (фото) - Советский спорт
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10 июля 2019 18:26ФутболГичунцев Артур

Воспитанник «Локомотива» перешел в «Ростов» (фото)

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский форвард Александр Долгов перебрался в «Ростов». Отмечается, что 20-летний нападающий подписал контракт, рассчитанный на 4 года.

«Мы приветствуем Александра и желаем ему яркой игры в составе нашей команды», – говорится в заявлении донского клуба.

В минувшем сезоне воспитанник «Локомотива» выступал в ПФЛ, где стал лучшим бомбардиром зоны «Запад». Он провел 21 матч и забил 15 голов.

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🔥 Александр Долгов – игрок «Ростова»! 20-летний нападающий подписал контракт с «Ростовом» сроком на четыре года. Александр – воспитанник «Локомотива». Выступал за молодежный состав московского клуба и за «Казанку». В минувшем сезоне в ПФЛ, выступая за фарм-клуб железнодорожников, забил 15 мячей в 21-й встрече. Мы приветствуем Александра и желаем ему яркой игры в составе нашей команды!

Публикация от Football club «Rostov» (@fcrostov)

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