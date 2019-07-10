Воспитанник «Локомотива» перешел в «Ростов» (фото)

Российский форвард Александр Долгов перебрался в «Ростов». Отмечается, что 20-летний нападающий подписал контракт, рассчитанный на 4 года.
«Мы приветствуем Александра и желаем ему яркой игры в составе нашей команды», – говорится в заявлении донского клуба.
В минувшем сезоне воспитанник «Локомотива» выступал в ПФЛ, где стал лучшим бомбардиром зоны «Запад». Он провел 21 матч и забил 15 голов.
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