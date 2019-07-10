Президент «Оренбурга»: Наша задача – подойти к командам, которые участвуют в еврокубках

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев обозначил главные цели российского клуба на следующий сезон.
«Задача у нас такая же, как была в прошлом году – как можно ближе подойти к командам, которые участвуют в еврокубках.
У нас обновился состав, но тем не менее задача не отменяется. В команду пришли молодые, перспективные игроки, которые в состоянии укрепить игру, показать результат, поэтому задачи стоят серьезные», – сказал функционер клубной пресс-службе.
В минувшем сезоне «Оренбург» занял 7-е место в таблице РПЛ, а также вышел в полуфинал Кубка России.
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