Месси обошел Роналду и занял четвертое место в списке самых богатых звезд планеты

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вошел в число самых богатых звезд мира. В этом списке нападающий «Барселоны» занял 4-е место.
Отмечается, что годовой оклад футболиста составляет 127 млн долларов. Первое место заняла певица Тейлор Свифт (185 млн долларов).
Далее следует модель Кайли Дженнер (170 млн долларов), а замкнул тройку лучших рэпер Канье Уэст (150 млн долларов).
Добавим, что форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду занял 6-ю позицию (109 млн долларов), а строчкой ниже расположился бразильский форвард «ПСЖ» Неймар (105 млн долларов).
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