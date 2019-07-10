Летний трансфер Гилерме обойдется «Спартаку» минимум в 5 млн евро Об этом сообщает «Чемпионат».

Московский «Спартак» не оставляет попыток заполучить голкипера сборной России Маринато Гилерме.

Согласно источнику, красно-белые продолжают переговоры с «Локомотивом», который готов отпустить вратаря этим летом, если за его трансфер заплатят минимум 5 млн евро.

Отмечается, что красно-белые предложили футболисту трехлетний контракт с зарплатой три млн евро за сезон, а также три млн евро в качестве подъемных.

Таким образом, общая стоимость сделки, учитывая зарплату голкипера, составит 17 млн евро, что вряд ли устроит руководство столичного клуба.

Накануне стало известно, что «Локомотив» не смог договориться с Гилерме о продлении трудового соглашения. Гендиректор красно-зеленых Василий Кикнадзе отметил, что бразилец покинет команду по окончании контракта, который в силе до 31 декабря 2019 года.