Летний трансфер Гилерме обойдется «Спартаку» минимум в 5 млн евро

Московский «Спартак» не оставляет попыток заполучить голкипера сборной России Маринато Гилерме.
Согласно источнику, красно-белые продолжают переговоры с «Локомотивом», который готов отпустить вратаря этим летом, если за его трансфер заплатят минимум 5 млн евро.
Отмечается, что красно-белые предложили футболисту трехлетний контракт с зарплатой три млн евро за сезон, а также три млн евро в качестве подъемных.
Таким образом, общая стоимость сделки, учитывая зарплату голкипера, составит 17 млн евро, что вряд ли устроит руководство столичного клуба.
Накануне стало известно, что «Локомотив» не смог договориться с Гилерме о продлении трудового соглашения. Гендиректор красно-зеленых Василий Кикнадзе отметил, что бразилец покинет команду по окончании контракта, который в силе до 31 декабря 2019 года.
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