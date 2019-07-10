Спортивный директор «Арсенала»: Хотим, чтобы Мирзов играл за нас Ранее сообщалось, что футболист интересен московским клубам – «Локомотиву» и «Спартаку».

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков подтвердил информацию о желании клуба выкупить полузащитника сборной России Резиуана Мирзова, который принадлежит «Ростову».

«Селекционная работа идет круглый год. Мы действительно заинтересованы в том, чтобы он играл за нас, идут переговоры», – цитирует Рудакова «Тульский футбол».

Минувший сезон Мирзов провел за «Арсенал» на правах аренды. Он отыграл 29 матчей и забил 8 голов.