Оле-Гуннар Сульшер: Алексис вернется в строй через три недели Полузащитник получил травму бедра в матче за сборную Чили.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о травме полузащитника Алексиса Санчеса, которую он получил, выступая за сборную Чили на Кубке Америки.

«Не думаю, что травма Алексиса очень серьезная, – приводит слова норвежца официальный сайт клуба. – Через три недели с момента последней игры он должен вернуться в строй. Это произойдет как раз после нашего возвращения из тура. Ожидаю, что он будет готов сразу играть и приступить к тренировкам».

Напомним, Санчес получил травму бедра 6 июля в матче за третье место Кубка Америки с Аргентиной (1:2).

На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» отправился в предсезонный тур в Австралию, где 13 июля проведет первый контрольный матч с «Перт Глори».