Президент «Вииторула»: Нужно иметь большую смелость, чтобы отвергнуть предложение «Спартака» Красно-белые предлагают восемь миллионов евро за Хаджи.

Президент «Вииторула» Георге Попеску подтвердил, что клуб получил предложение от «Спартака» по трансферу полузащитника Яниса Хаджи.

«Это предложение, если оно будет принято, станет самым дорогим трансфером в истории Румынии, – приводит Digi Sport слова Попеску. – Оно до сих пор в силе. И нужно иметь большую смелость, чтобы отвергнуть его. Но решение остается за Янисом. Он должен определиться, потому что отпуск уже заканчивается.

Мы получили порядка десяти конкретных предложений по Янису. Если бы он выбирал исходя из денег, то давно был бы в «Спартаке». Его зарплата может стать огромной: в четыре-пять раз больше, чем если бы он выбрал другие клубы. Она бы превысила два миллиона. В его контракте будет шесть нулей – это очень много, особенно с учетом его возраста».

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Вииторулу» восемь миллионов евро за 20-летнего полузащитника, тогда как клуб хочет получить за него на четыре миллиона больше.

В составе «Вииторула» Хаджи забил 24 гола и сделал 14 результативных передач в 92 матчах. В июне он выступал за молодежную сборную Румынии и на чемпионате Европы (U21) и в четырех матчах забил два гола и сделал одну результативную передачу.