Дмитрий Комбаров: Первые полгода Каррера был идеален, а потом перестал нас тренировать Бывший защитник «Спартака» рассказал о работе итальянского тренера.

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, ранее выступавший за «Спартак», рассказал о том, как итальянец Массимо Каррера перестал тренировать команду.

«Каррера первые полгода чемпионского сезона был вообще идеален, – приводит «Р-Спорт» слова Комбарова. – Подходил к нам, советовался, спрашивал, как лучше сделать.

А потом ситуация поменялась. У него заболело колено, и он перестал нас тренировать. Идет тренировка, а Массимо весь в телефоне и постоянно кому-то звонит».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России, после чего завоевал Суперкубок страны.

Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года, был капитаном команды. В это время он провел за команду 274 матча и забил 27 голов. В июне контракт с игроком был расторгнут.