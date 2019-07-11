Умяров вошел в символическую сборную первого тура ФНЛ - Советский спорт
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11 июля 2019 10:08ФутболЛипкин Антон

Умяров вошел в символическую сборную первого тура ФНЛ

В команду вошли игроки семь клубов.

ФНЛ опубликовал символическую сборную первого тура, в которую вошли игроки семи клубов. Самое большое представительство – у «Химок» (три человека).

Символическая сборная первого тура ФНЛ:

вратарь: Николай Цыган («Торпедо»);
защитники: Радик Хайруллов («Армавир»), Антон Пискунов («Ротор»), Алексей Шумских («Томь»);
полузащитники: Артем Полярус («Химки»), Наиль Умяров («Спартак-2»), Николай Калинский («Томь»), Илья Кухарчук («Химки»), Игорь Горбунов («Ротор»);
нападающие: Камран Алиев («Химки»), Саид Алиев («Луч»);
главный тренер: Василий Баскаков («Томь»).

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Напомним, в десяти матчах первого тура гости одержали девять побед. Второй тур пройдет 13 июля.

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