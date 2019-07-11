Неймар уверен в возвращении в «Барселону»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар уверен, что до закрытия трансферного окна вернется в «Барселону», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на RMC.
27-летний бразилец не намерен портить отношения с руководством чемпионов Франции, поэтому не собирается публично критиковать клуб, в котором провел два года.
Неймар рассчитывает, что «Барселона» сможет договориться с «ПСЖ» и уже сообщил своему окружению о грядущем возвращении в Испанию.
Напомним, во вторник спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что Неймар хочет покинуть клуб, а также рассказал о неофициальных контактах с «Барселоной».
Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году, после того как французы заплатили «Барселону» сумму отступных за игрока в размере 222 миллионов евро. Этот трансфер остается самым дорогим в истории футбола.
За два сезона Неймар провел 58 матчей за «ПСЖ», забил 51 гол и сделал 29 результативных передач.
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