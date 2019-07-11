Лукаку сообщил руководству «МЮ» о желании перейти в «Интер»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку хочет покинуть английский клуб в летнее межсезонье.
Согласно источнику, бельгийский футболист решил перебраться в миланский «Интер». Отмечается, что нападающий уже сообщил о своем желании руководству «красных дьяволов».
Ранее сообщалось, что «МЮ» готов продать игрока за 75 млн евро, а среди претендентов числятся также «Ювентус» и «Наполи».
Лукаку выступает за манкунианцев с 2017 года. За два сезона он провел 96 матчей, забил 42 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
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