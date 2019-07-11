Игуаин может перейти в «Вест Хэм»

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин заинтересовал «Вест Хэм», который не смог приобрести у «Сельты» нападающего Макси Гомеса, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
«Молотобойцы» предлагают чемпионам Италии вариант с годичной арендой с обязательством последующего выкупа в случае выполнения ряда условий. По информации источника, «Ювентус» хочет получить за Игуаина 40 миллионов евро.
Концовку прошлого сезона 31-летний аргентинец провел в Англии, выступая на правах аренды за «Челси». В составе «синих» он провел 18 матчей и забил пять голов.ве
Напомним, ранее «Вест Хэм» продал форварда Марко Арнаутовича в «Шанхай Теллэйс».
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