Игуаин может перейти в «Вест Хэм» «Молотобойцы» хотят арендовать аргентинца с правом выкупа.

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин заинтересовал «Вест Хэм», который не смог приобрести у «Сельты» нападающего Макси Гомеса, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

«Молотобойцы» предлагают чемпионам Италии вариант с годичной арендой с обязательством последующего выкупа в случае выполнения ряда условий. По информации источника, «Ювентус» хочет получить за Игуаина 40 миллионов евро.

Концовку прошлого сезона 31-летний аргентинец провел в Англии, выступая на правах аренды за «Челси». В составе «синих» он провел 18 матчей и забил пять голов.ве

Напомним, ранее «Вест Хэм» продал форварда Марко Арнаутовича в «Шанхай Теллэйс».