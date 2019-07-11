Арнор Сигурдссон – о разгроме «Рубина»: Хороший способ завершить подготовку к сезону - Советский спорт
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11 июля 2019 12:54ФутболЛипкин Антон

Арнор Сигурдссон – о разгроме «Рубина»: Хороший способ завершить подготовку к сезону

Исландец сделал хет-трик в заключительном контрольном матче ЦСКА.

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался о победе над «Рубином» (4:0) в заключительном контрольном матче перед стартом сезона, который состоялся на базе армейцев в Ватутинках.

«Хороший способ завершить подготовку к сезону, – написал 20-летний исландец в инстаграме. – Также рад сделать хет-трик».

Напомним, Сигурдссон забил первый гол на 15-й минуте, а еще три мяча побывали в воротах «Рубина» в последние десять минут игры.

Ранее в межсезонье ЦСКА проиграл все три матча на предсезонном турнире в Австрии: «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (1:3) и «Ростову» (1:2).

В первом туре нового чемпионата 14 июля ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Начало матча на «Самара Арене» – 16:30 (мск).

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