Владимир Дядюн: Бытует мнение, что если опускаешься в ФНЛ, выбраться обратно очень тяжело

Форвард «Химок» Владимир Дядюн, выступавший в прошлом сезоне за «Балтику», высказался об уровне ФНЛ.
«Согласен, лига очень вязкая, – приводит News.ru слова 30-летнего нападающего. – Такое мнение действительно бытует, что если опускаешься в ФНЛ, то выбраться обратно будет очень тяжело. Но для меня это был вызов».
В составе «Балтики» Дядюн сыграл в 28 матчах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
В первом туре нового первенства «Химки» крупно победили в гостях «Луч» (5:2). Дядюн вышел на замену на 54-й минуте. Во втором туре 13 июля подмосковная команда сыграет дома с «Авангардом».
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