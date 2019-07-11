Владимир Дядюн: Бытует мнение, что если опускаешься в ФНЛ, выбраться обратно очень тяжело Дядюн начинает в «Химках» второй сезон в ФНЛ.

Форвард «Химок» Владимир Дядюн, выступавший в прошлом сезоне за «Балтику», высказался об уровне ФНЛ.

«Согласен, лига очень вязкая, – приводит News.ru слова 30-летнего нападающего. – Такое мнение действительно бытует, что если опускаешься в ФНЛ, то выбраться обратно будет очень тяжело. Но для меня это был вызов».

В составе «Балтики» Дядюн сыграл в 28 матчах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

В первом туре нового первенства «Химки» крупно победили в гостях «Луч» (5:2). Дядюн вышел на замену на 54-й минуте. Во втором туре 13 июля подмосковная команда сыграет дома с «Авангардом».