Бывший защитник «Рубина» Маркано стал одноклубником Зе Луиша (фото) - Советский спорт
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11 июля 2019 14:03ФутболГичунцев Артур

Бывший защитник «Рубина» Маркано стал одноклубником Зе Луиша (фото)

Ранее он выступал за итальянскую «Рому».

Испанский защитник Иван Маркано вернулся в «Порту», о чем сообщает клубная пресс-служба. Отмечается, что 32-летний футболист подписал соглашение, рассчитанное до 2023 года.

В минувшем сезоне бывший игрок казанского «Рубина» 13 матчей и забил 1 гол.

Добавим, что ранее состав «драконов» пополнил экс-нападающий московского «Спартака» Зе Луиш. Его переход обошелся португальцам в 8 млн евро.

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