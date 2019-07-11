Бывший защитник «Рубина» Маркано стал одноклубником Зе Луиша (фото)

Испанский защитник Иван Маркано вернулся в «Порту», о чем сообщает клубная пресс-служба. Отмечается, что 32-летний футболист подписал соглашение, рассчитанное до 2023 года.
В минувшем сезоне бывший игрок казанского «Рубина» 13 матчей и забил 1 гол.
Добавим, что ранее состав «драконов» пополнил экс-нападающий московского «Спартака» Зе Луиш. Его переход обошелся португальцам в 8 млн евро.
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