Алексей Сутормин: «Зенит» показал свою активность. Было волнение

Новичок «Зенита» Алексей Сутормин высказался после возвращения в команду с берегов Невы.
«Сначала я перешел в «Рубин», но «Зенит» показал свою активность. Конечно, волнение было. Но все прошло хорошо. Я понял, что все серьезно и перешел в «Зенит». Все что ни делается, все к лучшему. Мое дело – приносить команде пользу на поле. Надо просто сконцентрироваться на футболе», – цитирует Сутормина Sport24.ru.
В минувшем сезоне защитник отыграл за «Оренбург» 31 матч, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.
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