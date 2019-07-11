Алексей Сутормин: «Зенит» показал свою активность. Было волнение - Советский спорт
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11 июля 2019 16:12ФутболГичунцев Артур

Алексей Сутормин: «Зенит» показал свою активность. Было волнение

Этим летом российский футболист перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а спустя некоторое время отправился в питерский клуб.

Новичок «Зенита» Алексей Сутормин высказался после возвращения в команду с берегов Невы.

«Сначала я перешел в «Рубин», но «Зенит» показал свою активность. Конечно, волнение было. Но все прошло хорошо. Я понял, что все серьезно и перешел в «Зенит». Все что ни делается, все к лучшему. Мое дело – приносить команде пользу на поле. Надо просто сконцентрироваться на футболе», – цитирует Сутормина Sport24.ru.

В минувшем сезоне защитник отыграл за «Оренбург» 31 матч, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.

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