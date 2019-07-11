Кононов – о назначении Джикии капитаном «Спартака»: Выбор был очевиден - Советский спорт
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11 июля 2019 17:16ФутболГичунцев Артур

Кононов – о назначении Джикии капитаном «Спартака»: Выбор был очевиден

Российский защитник выступает в составе красно-белых с 2017 года.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов объяснил клубной пресс-службе, почему решил назначить капитаном команды Георгия Джикию.

«Этот выбор созрел для меня уже давно. Я, конечно, наблюдал за каждым из игроков и видел все стороны – как они тренируются, как общаются друг с другом, как реагируют на выигрыши и на проигрыши и как сплачивают коллектив. Очень многое я почерпнул именно из этого. Поэтому здесь, я думаю, выбор был очевиден, и, надеюсь, он будет правильным», – заявил специалист.

За два года в «Спартаке» Джикия помог команде выиграть РПЛ, а также Суперкубок страны.

Добавим, что ранее капитаном красно-белых был российский полузащитник Денис Глушаков, который этим летом перешел в «Ахмат».

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