Тарасов назвал «враньем» информацию об отказе продлить контракт с «Локомотивом» Ранее сообщалось, что клуб предложил игроку соглашение на несколько месяцев с окладом в 400 тысяч евро.

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи о нежелании продлевать трудовое соглашение с клубом.

«Как показала информационная практика – если отсутствует правда за спиной, то в ход идут заказные лживые статейки», – написал Тарасов в своем Instagram, отметив, что вся эта информация – «вранье».

Отношения между футболистом и руководством обострились после ухода игрока этим летом. Он покинул «Локомотив», будучи травмированным, а позже заявил, что обладатель Кубка России отказался оплачивать ему операцию.

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года. За это время он провел за команду 188 матчей, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.