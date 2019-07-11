Тарасов назвал «враньем» информацию об отказе продлить контракт с «Локомотивом»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи о нежелании продлевать трудовое соглашение с клубом.
«Как показала информационная практика – если отсутствует правда за спиной, то в ход идут заказные лживые статейки», – написал Тарасов в своем Instagram, отметив, что вся эта информация – «вранье».
Отношения между футболистом и руководством обострились после ухода игрока этим летом. Он покинул «Локомотив», будучи травмированным, а позже заявил, что обладатель Кубка России отказался оплачивать ему операцию.
Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года. За это время он провел за команду 188 матчей, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.
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