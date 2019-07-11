«Евровидение-2020» может помешать «Витессу» Слуцкого - Советский спорт
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11 июля 2019 18:10ФутболКоноплев Александр

«Евровидение-2020» может помешать «Витессу» Слуцкого

«Евровидение-2019» выиграл голландец Дункан Лоуренс.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2020» может пройти в Арнеме – на домашнем стадионе «Витесса», сообщает voetbalprimeur.nl.

Если фестиваль будет отдан Арнему, то клубу Леонида Слуцкого придется провести восемь матчей за пределами родной арены «Гелредом».

Также в этом году на стадионе «Витесса» пройдет киксбоксерский поединок между Бадром Хари и Рико Верховеном (21 декабря). Он состоится накануне матча чемпионата Голландии «Витесс» – «ВВВ-Венло» (22 декабря). По словам директора «Гелредома», службы успеют подготовить стадион к стартовому свистку.

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