Более 97% испанских футболистов не знают список препаратов, запрещенных WADA

Авторы данного исследования: Хайме Моренте, Томас Сандонай и Микель Сабала, сотрудники факультета спорта Университета Гранады.
В опросе приняли участие 1324 футболиста из 88 команд, в том числе 304 игрока профессиональной лиги.
Результаты показали, что 97,4% опрошенных не знакомы со списком запрещенных Всемирным антидопинговым агентством препаратов. Более того, 95% футболистов вообще не знают, что такое WADA.
«Несмотря на то, что существуют исследования, посвященные другим видам спорта, это беспрецедентное исследование на национальном и международном уровне из-за сложности доступа к этому типу выборки и запретного характера словосочетания «допинг в футболе», — отмечают его авторы.
5% футболистов признались, что хотя бы раз употребляли запрещенные препараты, а 23,7% заявили, что знают коллег, которые это делают.
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