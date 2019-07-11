Более 97% испанских футболистов не знают список препаратов, запрещенных WADA - Советский спорт
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11 июля 2019 18:55ФутболБратищева Полина

Более 97% испанских футболистов не знают список препаратов, запрещенных WADA

В пресс-релизе Университета Гранады, проводившего соответствующее исследование, содержится информация о том, что абсолютное большинство испанских футболистов не знают о запрещенных WADA препаратах.

Авторы данного исследования: Хайме Моренте, Томас Сандонай и Микель Сабала, сотрудники факультета спорта Университета Гранады.

В опросе приняли участие 1324 футболиста из 88 команд, в том числе 304 игрока профессиональной лиги.

Результаты показали, что 97,4% опрошенных не знакомы со списком запрещенных Всемирным антидопинговым агентством препаратов. Более того, 95% футболистов вообще не знают, что такое WADA.

«Несмотря на то, что существуют исследования, посвященные другим видам спорта, это беспрецедентное исследование на национальном и международном уровне из-за сложности доступа к этому типу выборки и запретного характера словосочетания «допинг в футболе», — отмечают его авторы.

5% футболистов признались, что хотя бы раз употребляли запрещенные препараты, а 23,7% заявили, что знают коллег, которые это делают.

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