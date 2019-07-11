СМИ: сын Хаджи отказал «Спартаку» ради «Генка» - Советский спорт
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11 июля 2019 18:57ФутболКоноплев Александр

СМИ: сын Хаджи отказал «Спартаку» ради «Генка»

Футболист вновь покинет Румынию.

Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи продолжит карьеру в «Генке», сообщает Sport.ro. По данным источника, это румынский хавбек принял сам. Стороны подпишут трехлетний контракт. Футболист будет зарабатывать 800 тысяч в год.

Ранее СМИ сообщали, что трансфер игрока оценивается в 12 миллионов евро, треть из которых достанется агентам.

Янис Хаджи – сын «Карпатского Марадоны» Георге Хаджи. У 20-летнего хавбека есть опыт выступления за «Фиорентину». После успешного чемпионата Европы-2019 футболист попал в сферу интересов «Спартака», «Барселоны», «Баварии», «Аякса», дортмундской «Боруссии», «Андерлехта» и «Севильи».

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