СМИ: сын Хаджи отказал «Спартаку» ради «Генка»

Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи продолжит карьеру в «Генке», сообщает Sport.ro. По данным источника, это румынский хавбек принял сам. Стороны подпишут трехлетний контракт. Футболист будет зарабатывать 800 тысяч в год.
Ранее СМИ сообщали, что трансфер игрока оценивается в 12 миллионов евро, треть из которых достанется агентам.
Янис Хаджи – сын «Карпатского Марадоны» Георге Хаджи. У 20-летнего хавбека есть опыт выступления за «Фиорентину». После успешного чемпионата Европы-2019 футболист попал в сферу интересов «Спартака», «Барселоны», «Баварии», «Аякса», дортмундской «Боруссии», «Андерлехта» и «Севильи».
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