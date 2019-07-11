Врач сборной Бразилии сообщил о восстановлении Неймара - Советский спорт
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11 июля 2019 19:20ФутболГичунцев Артур

Врач сборной Бразилии сообщил о восстановлении Неймара

Игрок получил травму в товарищеском матче с командой Катара, который прошел 5 июня.

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о состоянии нападающего «ПСЖ» Неймара.

«После медобследования стало ясно, что ему понадобится на восстановление четыре недели. Этот срок подошел к концу. Следовательно, Неймар вернулся в строй, и, будь он в клубе, приступил бы к работе с мячом», – приводит слова Ласмара UOL.

Ранее сообщалось, что форвард не явился в расположение французского клуба. Он хочет вернуться на «Камп Ноу» и практически договорился с руководством «Барселоны».

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