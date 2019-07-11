Участник антироссийской акции проиграл в Лиге Европы

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы «Ордабасы» обыграло кутаисское «Торпедо» – 1:0.
Единственный мяч на 67-й минуте провел защитник казахстанской команды Темирлан Ерланов. Ответный матч пройдет 18 июля.
Напомним, что кутаисское «Торпедо» было участником антироссийских акций во время массовых протестов в Грузии.
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