Индиец Четри обошел Месси по голам за сборную - Советский спорт
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11 июля 2019 20:47ФутболКоноплев Александр

Индиец Четри обошел Месси по голам за сборную

Необычный рейтинг: Португалия, Индия, Аргентина.

Нападающий сборной Индии Сунил Четри 15-м в истории футбола достиг отметки в 70 забитых мячей за сборную (109 игр). Чаще всех за свою национальную команду забивал иранец Али Даеи (109 голов в 149 встречах).

Из действующих футболистов первое место в рейтинге лучших бомбардиров занимает форвард Криштиану Роналду – сейчас у него 88 голов в 158 матчах за сборную Португалии. Третье место у аргентинца Лионеля Месси – у него 68 точных ударов в 136 матчах.

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