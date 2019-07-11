«Витебск» с Чаловым-старшим проиграл КуПС

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы «Витебск» на выезде проиграл финскому КуПС – 0:2.
В составе проигравших 90 минут отыграл российский защитник Даниил Чалов, старший брат форварда ЦСКА Федора Чалова. Другой россиянин, полузащитник Владислав Рыжков, попал в заявку, но на поле не выходил.
Ответная встреча состоится 18 июля.
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