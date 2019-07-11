Алжир сыграет с Нигерией в полуфинале Кубка африканских наций - Советский спорт
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11 июля 2019 21:53ФутболКоноплев Александр

Алжир сыграет с Нигерией в полуфинале Кубка африканских наций

Определился третий полуфиналист Кубка африканских наций.

Алжир в четвертьфинале Кубка африканских наций обыграл Кот-д’Ивуар.

Основное время завершилось вничью – 1:1. На гол Софиана Фегули на 20-й минуте ивуарийцы ответили точным ударом Жонатана Коджиа на 62-й.

В дополнительное время команды обошлись без мячей, а в серии пенальти сильнее оказались алжирцы – 4:3. Роковые промахи допустили Вилфрид Бони и Серей Ди.

В полуфинале Алжир сыграет с Нигерией. Еще одним полуфиналистом турнира стал Сенегал. Его соперник определится в матче Мадагаскар – Тунис.

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