Алжир сыграет с Нигерией в полуфинале Кубка африканских наций

Алжир в четвертьфинале Кубка африканских наций обыграл Кот-д’Ивуар.
Основное время завершилось вничью – 1:1. На гол Софиана Фегули на 20-й минуте ивуарийцы ответили точным ударом Жонатана Коджиа на 62-й.
В дополнительное время команды обошлись без мячей, а в серии пенальти сильнее оказались алжирцы – 4:3. Роковые промахи допустили Вилфрид Бони и Серей Ди.
В полуфинале Алжир сыграет с Нигерией. Еще одним полуфиналистом турнира стал Сенегал. Его соперник определится в матче Мадагаскар – Тунис.
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