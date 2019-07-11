Минское «Динамо» спаслось в матче с «Лиепаей»

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы «Лиепая» дома сыграла вничью с минским «Динамо» – 1:1.
На 12-й минуте пенальти реализовал форвард латышей Янис Икаунек. На 88-й минуте счет сравнял Дмитрий Билоног.
Ответная встреча пройдет 18 июля.
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