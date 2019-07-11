Минское «Динамо» спаслось в матче с «Лиепаей» - Советский спорт
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11 июля 2019 21:56ФутболКоноплев Александр

Минское «Динамо» спаслось в матче с «Лиепаей»

Ответный матч пройдет в Белоруссии.

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы «Лиепая» дома сыграла вничью с минским «Динамо» – 1:1.

На 12-й минуте пенальти реализовал форвард латышей Янис Икаунек. На 88-й минуте счет сравнял Дмитрий Билоног.

Ответная встреча пройдет 18 июля.

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