«Краснодар» может подписать еще одного шведа Берг может стать четвертым шведом в Краснодаре.

Шведский нападающий Маркус Берг может перейти в «Краснодар» на правах свободного агента, утверждает Arena FM. По данным источника, «быки» предлагают 32-летнему футболисту 1,9 миллиона евро в год.

Отметим, что в «Краснодаре» выступают шведы Виктор Классон и Кристоффер Олссон. Пять лет в клубе провел Андреас Гранквист.

Минувший сезон Берг провел в эмиратском «Аль-Айне». На его счету 14 мячей в 29 матчах во всех турнирах.

Ранее нападающий выступал за «Гетеборг», «Гронинген», «Гамбург», ПСВ и «Панатинаикос». За сборную форвард провел 71 матч, в которых он забил 19 мячей. Он – участник чемпионата Европы-2016 и чемпионата Европы-2018.