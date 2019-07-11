«Краснодар» может подписать еще одного шведа - Советский спорт
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11 июля 2019 22:22ФутболКоноплев Александр

«Краснодар» может подписать еще одного шведа

Берг может стать четвертым шведом в Краснодаре.

Шведский нападающий Маркус Берг может перейти в «Краснодар» на правах свободного агента, утверждает Arena FM. По данным источника, «быки» предлагают 32-летнему футболисту 1,9 миллиона евро в год.

Отметим, что в «Краснодаре» выступают шведы Виктор Классон и Кристоффер Олссон. Пять лет в клубе провел Андреас Гранквист.

Минувший сезон Берг провел в эмиратском «Аль-Айне». На его счету 14 мячей в 29 матчах во всех турнирах.

Ранее нападающий выступал за «Гетеборг», «Гронинген», «Гамбург», ПСВ и «Панатинаикос». За сборную форвард провел 71 матч, в которых он забил 19 мячей. Он – участник чемпионата Европы-2016 и чемпионата Европы-2018.

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